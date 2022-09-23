После объявленной мобилизации. В России за два дня подожгли шесть военкоматов 23 сентября, 17:12 В России продолжают поджигать военкоматы (Фото:Скриншот/Youtube/FAKEOFF Поджог военкомата в Нижневартовске)

На фоне объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации в РФ за два дня в городах страны-агрессора подожгли шесть военкоматов и два здания администраций.

Об этом сообщает Медуза.

В пятницу, 23 сентября на территории страны-агрессора попытались поджечь как минимум два военкомата.

В частности, в Хабаровске кинули коктейль Молотова в окно военного комиссариата Индустриального района. В результате загорелись два кабинета. Пострадавших нет.

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Попытку поджога военкомата совершили в городе Свободном Амурской области. Огнем от бутылки с зажигательной смесью поврежден фасад здания.

Также власти города Камышин Волгоградской области сообщили, что в здание администрации неизвестные бросили «зажигательный предмет». В результате зданию причинен незначительный ущерб.

В Костроме на городском военкомате написали следующее: «Анус себе мобилизируй, пес! Не твоя личная армия!».

В четверг, 22 сентября сообщалось о как минимум четырех поджогах военкоматов — в Петербурге, Нижнем Новгороде, Оренбургской области и Забайкальском крае.

В Тольятти бросили коктейль Молотова в здание администрации.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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