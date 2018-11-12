В России мужчину признали экстремистом за видео с поющим Мурку священником

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал Ивана Барбакова на 300 тыс. руб. за разжигание ненависти к евреям и христианству.
Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в мессенджере ТамТам, передает РБК.
Подсудимый вину признал.
Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Мужчина разместил видеозапись под названием Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поет Мурку) с собственным комментарием.
Также на одном из фото, которое Барбаков разместил в ВКонтакте, с одной стороны был изображен Иисус, а с другой — "человекоподобный образ", в котором эксперты выявили возбуждение ненависти либо вражды против группы лиц по признакам национальности (евреи).
В пресс-службе добавили, что он делал это, "предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва основ конституционного строя и безопасности государства".
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