В России мужчину признали экстремистом за видео с поющим Мурку священником

Россиянина оштрафовали на 300 тыс. руб. за разжигание ненависти к евреям и христианству.

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал Ивана Барбакова на 300 тыс. руб. за разжигание ненависти к евреям и христианству.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в мессенджере ТамТам, передает РБК.

Подсудимый вину признал.

Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Мужчина разместил видеозапись под названием Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поет Мурку) с собственным комментарием.

Также на одном из фото, которое Барбаков разместил в ВКонтакте, с одной стороны был изображен Иисус, а с другой — "человекоподобный образ", в котором эксперты выявили возбуждение ненависти либо вражды против группы лиц по признакам национальности (евреи).

В пресс-службе добавили, что он делал это, "предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва основ конституционного строя и безопасности государства".