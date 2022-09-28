Избежал «смертного приговора». В России мужчина сломал себе ногу, чтобы не идти на войну против Украины — видео 28 сентября, 16:22 В России мужчины ломают себе ноги, чтобы не идти на войну против Украины (Фото:Скриншот видео t.me/topor)

В России подлежащие мобилизации мужчины идут на все, чтобы не попасть на войну против Украины. Так, некоторые умышленно ломают себе кости.

Соответствующий видеоролик появился на Reddit.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина спрыгнул с лестницы на голень.Затем он уже лежит на полу и кричит от боли.

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Вероятно, мужчина сломал себе ногу, а все происходящее снимал его товарищ.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ. После этого россияне начали массово покидать территорию страны-агрессора.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе «частичной» мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну против Украины 1 миллиона россиян.

С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС. Финляндия фактически остается единственной страной-соседкой РФ, через которую россияне могут попасть в Европу по шенгенской визе, и правительство страны в ближайшее время намерено ограничить им въезд.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.