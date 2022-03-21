Денег нет. В России могут отменить выборы губернаторов — СМИ 21 марта, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Кремль рассматривает возможность отмены выборов губернаторов в России (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года в некоторых регионах из тех, где они намечаются, сообщает Коммерсант.



С просьбой изучить такую возможность обратились несколько губернаторов из-за экономической ситуации.

Источники газеты, близкие к администрации президента РФ, рассказали, что в этом году федеральные власти могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах как минимум в ряде регионов.

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То, что такой вопрос может быть рассмотрен, подтверждает собеседник в самой АП, но окончательного решения, по словам источников, пока нет, и приниматься оно будет на «самом высоком уровне».

К отмене выборов власти РФ подталкивает прежде всего изменение экономической ситуации в связи с введением санкций на фоне развязанной войны против Украины.

На выборы губернаторов нужно потратить достаточно большие средства, в том числе и бюджетные, поясняет источник. Другие собеседники дополняют, что в новых условиях губернаторам труднее работать со спонсорами и вести избирательные кампании, которые подразумевают не только социально-экономические обещания, но и изменение графика работы.

Другие источники отмечают, что у отказа от прямых выборов есть и социологические резоны, поскольку затруднительно прогнозировать развитие ситуации с рейтингами к сентябрю: возможные безработица, сокращение ассортимента продукции, дефицит товаров первой необходимости, рост цен, что может негативно сказаться на настроениях граждан.

В администрации Путина предполагают вероятность, что регионам будет предоставлена возможность изменить законодательство и возобновить голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Менее вероятным сценарием может стать перенос региональных выборов решением Центризбиркома.



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