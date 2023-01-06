Россия может объявить вторую волну мобилизации в январе, не закончив даже первую — разведка Эстонии 6 января, 19:27 Мобилизация в России (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Россия планирует после Рождества объявить вторую волну мобилизации, сообщил руководитель центра разведки Вооруженных сил Эстонии полковник Марго Гросберг.

Эстонская разведка наблюдает некоторые признаки подготовки к новой волне мобилизации, сообщает ERR. Например, об этом свидетельствует информация о том, что в одну из типографий Краснодарского края поступил заказ на печать 5 тысяч повесток.

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Гросберг также добавил, что на следующей неделе, до 15 января, появится больше информации о начале новой волны мобилизации в РФ.

Руководитель центра разведки Эстонии уточнил, что страна-агрессор Россия фактически продолжает мобилизацию, несмотря на то, что официальные лица говорили о ее «завершении».

4 января замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на фоне больших потерь личного состава Россия готовит вторую волну так называемой «частичной мобилизации» в первом квартале 2023 года. Также страна-агрессор будет чаще применять дроны-камикадзе для ударов по Украине.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что очередная волна мобилизации в РФ запланирована на январь-февраль 2023 года.