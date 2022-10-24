Количество свадеб резко возросло. В России мобилизовали около 500 тысяч человек — СМИ 24 октября, 20:47 Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В России к середине октября могли мобилизовать не менее 492 000 мужчин, сообщает Медиазона. Издание пришло к такому выводу, проанализировав информацию о количестве свадеб в России.

Мобилизованные россияне получили возможность заключить брак в день обращения в отдел регистрации, а не ждать месяц, как обычно, уточняют журналисты.

Многие мужчины решили воспользоваться этой возможностью перед отправкой на войну и узаконить отношения со своими подругами.

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Например, в Бурятии (этот регион — лидер по количеству заключенных браков) с 1 по 21 сентября ЗАГСы в среднем регистрировали 83 свадьбы в неделю, а после начала мобилизации — 662.

Издание уверено, что практически все избыточные свадьбы в сентябре и первой половине октября — это свадьбы мобилизованных. Люди, решившие после объявления мобилизации жениться «на всякий случай» или расписаться перед отъездом за границу, пока не могли попасть в статистику — такие браки заключаются в общем порядке, после подачи заявления следует ждать как минимум месяц.

Зная количество свадеб мобилизованных и количество пар, живущих вне брака в регионе (эти сведения есть в переписи населения), можно подсчитать процент мобилизации, пишет издание.

Оно нашло данные о свадьбе в 75 регионах — после начала мобилизации брак оформили примерно 31 000 «лишних» пар.

Для каждого из этих регионов журналисты посчитали свой процент мобилизации и соотнесли его с данными о количестве мужчин от 18 до 49 лет. Из этих подсчетов следует, что к середине октября в этих регионах мобилизовали не менее 431 000 человек.

Если экстраполировать эти данные на все регионы России, включая оккупированные Крым и Севастополь, — получается 491 800 человек.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

15 октября стало известно, что чиновники в Москве требуют от владельцев хостелов и гостиниц передавать данные о мужчинах от 18 до 55 лет, которые там останавливаются.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении мобилизации в столице РФ.