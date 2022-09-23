«Пушечное мясо». В России мобилизовали 63-летнего пенсионера с диабетом и ишемией мозга — СМИ 23 сентября, 13:40 Ермолаев мобилизован, несмотря на диабет и ишемию мозга (Фото:t.me/bazabazon)

Страна-агрессор РФ продолжает собирать «пушечное мясо» на войну против Украины, в российской Волгоградской области в рамках мобилизации призвали 63-летнего мужчину с диабетом второй степени и ишемией мозга, сообщает Insider.

Подполковник запаса Александр Ермолаев до ухода на пенсию занимал должность замкомандира части по материально-техническому обеспечению и замдиректора завода по уничтожению химоружия.

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По данным Baza, он получил повестку в четверг, 22 сентября в 6 утра.

По данным СМИ, затем Ермолаева увезли для прохождения медкомиссии. Девять человек, которые проходили ее одновременно с ним, были признаны негодными к службе.

Однако, Ермолаеву медик сказал, что ему «можно идти на фронт», несмотря на диабет и ишемию.

В результате пенсионера сразу после прохождения медкомиссии отправили на полигон Прудбой в поселке Новый Рогачик. По информации СМИ, мобилизованные будут проходить там «двухнедельную подготовку» перед отправкой на войну.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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