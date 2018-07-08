В России микроавтобус с украинцами столкнулся с фурой, есть погибшие и пострадавшие

В России под Орлом на объездной дороге столкнулись фура и микроавтобус с украинцами: два человека погибли, пять получили травмы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

На месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

"Погибшие мужчина и женщина, а также пятеро пострадавших являются гражданами Украины", - сказал собеседник агентства.

В МИД Украины подтвердили информацию, но отметили, что пострадавших украинцев - четверо.

"По информации, полученной Посольством Украины в РФ от Управления МЧС РФ в Орловской области, 8 июля в г. Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины. В результате ДТП погибли двое граждан Украины. Четверо пострадавших украинцев доставлены в Орловскую областную клиническую больницу ", - сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Украинская правда.

Представитель МИД добавил, что консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим и во взаимодействии с родными - по перевозке тел погибших в Украину.

Смотрите также