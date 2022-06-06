Таких масштабов еще не было. В России на фоне войны против Украины массово закупают могилы — СМИ 6 июня, 13:31 Цей матеріал також доступний українською В России массово закупают места для захоронений (Фото:Кавказ. Реалии)

В России на фоне войны против Украины власти во многих регионах закупают сотни могил для граждан, чьи похороны не могут оплатить семьи. Закупок такого масштаба в прежние годы не было, сообщает издание Можем объяснить.

Издание выяснило, что на портале Госзакупок в мае появилось множество лотов на организацию захоронений в разных городах. Как правило, могилы закупают для людей без родственников или из незащищенных социальных групп (чьи семьи не могут организовать похороны), при этом количество могил аномально.

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В Хабаровском крае заказано рытье сразу 700 могил. Аналогичный контракт был пять лет назад — но всего на 120 могил, при этом сильно дороже нынешнего. То есть нынешние захоронения организуют на скорую руку.

В Красноярске закупают около 100 могил — вообще впервые в истории заказчика, который раньше делал закупки в сфере ЖКХ.

В Копейском районе Челябинской области заказали погребение сразу 37 умерших. В Карелии — 39.

А в Мурманске не обозначено количество новых захоронений: в документации сказано, что они планируются «очередями».

По состоянию на 6 июня, российская оккупационная армия потеряла в Украине около 31 250 своих военных.



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