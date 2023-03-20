«Дураки найдутся». Три типа повесток, которыми власти РФ будут заманивать мужчин в армию — Яковина

20 марта, 08:43
Поделиться:
В прошлый раз массовая раздача повесток в России происходила осенью 2022 года (Фото:Радио Свобода)

В прошлый раз массовая раздача повесток в России происходила осенью 2022 года (Фото:Радио Свобода)

Новая мобилизация в России пройдет без официального объявления о мобилизации, частично «пушечное мясо» будет набрано хитростью, сказал в эфире Radio NV международный обозреватель Иван Яковина.

Согласно подсчетам СМИ, РФ собирается мобилизовать 400 тысяч человек. Половина из них — это призывники 2022 года, которых после окончания срочной службы не отпустят по домам, утверждает журналист.

Видео дня

Чтобы избежать облав и связанного с ними падения рейтингов, оставшиеся 200 тысяч будут набраны по повесткам, предполагает Яковина.

«Собственно, рассылка этих повесток уже и началась. Каким образом будут набирать? Тут тоже творческая мысль российского руководства дала о себе знать. Они придумали всякие хитрые пути», — иронизирует он.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Принудительная мобилизация Иван Яковина Повестки в армию Война России против Украины мобилизация в России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X