Живут в парарельной реальности. В России люди требовали отставки Байдена и «вывода войск НАТО» из постсоветских стран 8 октября, 17:56 Люди в Москве празднуют оккупацию украинских территорий, 30 сентября (Фото:REUTERS/REUTERS PHOTOGRAPHER)

В субботу, 8 октября, в Москве у посольства США собрались россияне, которые требуют от президента Джо Байдена уйти в отставку, а от НАТО — «вывести войска» из постсоветских государств.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов, в том числе российские пропагандисты, публикуя фотографии и видео с места.

По информации пропагандистов РИА-Новости, организаторами митинга в Москве является организация Национально-освободительное движение. Россияне пришли к американскому посольству с флагами СССР и оранжево-черными.

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Протестующие обвиняют США в «провоцировании ядерной войны» и требуют от американского лидера уйти в отставку. От НАТО российские активисты требуют «вывести войска из постсоветских государств» и стран Варшавского договора.

Люди держат в руках плакаты с надписями: США мировое зло, Россия — защитница мира; гегемония США рушится; удар по Крымскому мосту заказан ЦРУ США.