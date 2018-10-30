В России ликвидируют организацию больных диабетом, которую признали "иностранным агентом"

Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом ликвидируют.

Об этом сообщила президент организации Лариса Сайгина во время заседания суда, который рассматривал вопрос о включении ее в реестр "иностранных агентов", передает Коммерсантъ.

По словам Сайгиной, они ни на что не могут повлиять.

"Мы все равно ни на что не можем повлиять. Сейчас я уже думаю, что в декабре 2017 года надо было нам зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Но я была уверена в своей правоте. Я и сейчас в ней уверена. Наверное, мы продолжали бы нормально работать", - сказала она.

Сайгина сообщила и о штрафах.

"А сейчас нам назначено уже 300 тыс. руб. штрафа, и деньги нам взять неоткуда", – заявила она.

Напомним, что организацию больных сахарным диабетом признали "иностранным агентом" в мае 2018 года после жалобы студента медицинского университета Никиты Смирнова, который "прочитал в интернете", что эта организация существует на деньги иностранных компаний. После этого организацию и ее бывшего руководителя Екатерину Рогаткину оштрафовали.