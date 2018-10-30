30 октября 2018, вторник

В России ликвидируют организацию больных диабетом, которую признали "иностранным агентом"

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом ликвидируют.

Об этом сообщила президент организации Лариса Сайгина во время заседания суда, который рассматривал вопрос о включении ее в реестр "иностранных агентов", передает Коммерсантъ.

По словам Сайгиной, они ни на что не могут повлиять.

"Мы все равно ни на что не можем повлиять. Сейчас я уже думаю, что в декабре 2017 года надо было нам зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Но я была уверена в своей правоте. Я и сейчас в ней уверена. Наверное, мы продолжали бы нормально работать", - сказала она.

Сайгина сообщила и о штрафах.

"А сейчас нам назначено уже 300 тыс. руб. штрафа, и деньги нам взять неоткуда", – заявила она.

Напомним, что организацию больных сахарным диабетом признали "иностранным агентом" в мае 2018 года после жалобы студента медицинского университета Никиты Смирнова, который "прочитал в интернете", что эта организация существует на деньги иностранных компаний. После этого организацию и ее бывшего руководителя Екатерину Рогаткину оштрафовали.

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