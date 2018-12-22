В России из-за пожара на руднике шахтеры оказались заблокированными под землей Сегодня, 16:38 36 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ОБО ВСЕМ ПОДРЯД/YouTube Спасателям пока не удается справиться с огнем

В пятницу, 22 декабря, на калийном руднике в Соликамске вспыхнул пожар, из-за которого девять шахтеров оказались заблокированными под землей.

Об этом со ссылкой на экстренные службы передает Интерфакс.

"Пожар блокирует шахтерам выход на поверхность, однако они оснащены средствами индивидуального спасения, кислорода им должно хватить до прихода горноспасателей", - заявили в оперативном штабе.

При этом отмечается, что пожар очень сильный, и справиться с огнем пока не удается.

Причины возгорания на данное время не известны.