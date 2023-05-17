На фоне огромных потерь. В Госдуме предложили отправлять на фронт бездомных собак
В РФ хотят отправлять бездомных собак на фронт (Фото:Mayukh__karmakaR/pixabay.com)
Депутат Госдумы страны-агрессора РФ Федот Тумусов предложил отправлять на фронт бездомных собак, преложение прозвучало на фоне огромных потерь в армии РФ.
Об этом сообщают российские пропагандисты.
«У нас в стране очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам», — сказал он.
Российский депутат считает, что «крупных и агрессивных собак кинологи обучили бы» и направили на фронт.
«Пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют», — сказал он.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 200 590 своих военных, за минувшие сутки — 610.