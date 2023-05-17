На фоне огромных потерь. В Госдуме предложили отправлять на фронт бездомных собак

17 мая, 14:47
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В РФ хотят отправлять бездомных собак на фронт (Фото:Mayukh__karmakaR/pixabay.com)

В РФ хотят отправлять бездомных собак на фронт (Фото:Mayukh__karmakaR/pixabay.com)

Депутат Госдумы страны-агрессора РФ Федот Тумусов предложил отправлять на фронт бездомных собак, преложение прозвучало на фоне огромных потерь в армии РФ.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

«У нас в стране очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам», — сказал он.

Российский депутат считает, что «крупных и агрессивных собак кинологи обучили бы» и направили на фронт.

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«Пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют», — сказал он.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 200 590 своих военных, за минувшие сутки — 610.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Фронт Собаки Война России против Украины

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