В России государство сформировало такую вилку - либо демократия и бандитизм, либо стабильность – советский диссидент

Натан Щаранский, в прошлом советский диссидент, а затем - член правительства Израиля, в интервью журналу Новое Время прокомментировал развитие России после распада Советского Союза.
"Конечно, в 90-е годы в России был прогресс, но была и огромная коррупция, бандитизм. И государство сформировало такую вилку - либо демократия и бандитизм, либо стабильность. И вместо того чтобы выбрать золотую середину, маятник пошел в другую сторону, и мы видим в России отступление от независимости судов", - заявил диссидент.
Он также обратил внимание на то, что СМИ в современной России становятся все более идеологичными, а те, кто критикует правительство, становятся маргиналами.
"Где и что пошло не так, мне трудно сказать. Но я думаю, что всех, кого волнует будущее России, должны волновать вот эти вопросы - что происходит с судами и что происходит с прессой", - подчеркнул Щаранский.
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Натан Щаранский - помощник и переводчик другого известного правозащитника, ученого Андрея Сахарова, один из инициаторов создания Московской группы по наблюдению за соблюдением хельсинкских соглашений по правам человека, в 70-е годы Щаранский был осужден по расстрельной статье за измену родине и провел в советской тюрьме девять лет.
Он стал символом сопротивления советской системе для всего мира. Масштабные демонстрации с призывами освободить Щаранского проходили в США, Канаде, Израиле, странах Европы и стали одними из предвестников кризиса советского режима. Переговоры об освобождении диссидента с правительством СССР вел лично 40-й президент США Рональд Рейган.
Выйдя из тюрьмы и эмигрировав в Израиль, Щаранский сделал в этой стране блестящую политическую карьеру, став поочередно министром внутренних дел, торговли и строительства.
Полный текст интервью с Натаном Щаранским читайте в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года
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