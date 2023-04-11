В России хоронят вагнеровцев, не сообщая семьям об их ликвидации — BBC

11 апреля, 18:03
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Кладбище ЧВК Вагнера (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

Кладбище ЧВК Вагнера (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

Журналисты BBC нашли в РФ уже семь кладбищ наемников из террористической организации Вагнера, причем некоторых из террористов похоронили, никак не уведомляя их родных.

По информации журналистов, в регионах страны-агрессора продолжают находить массовые захоронения вагнеровцев, которые были ликвидированы в Украине. Журналистам уже известно о семи таких кладбищах, на которых захоронены около тысячи человек.

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Проверки по некоторым из имен, указанных на могилах, показали, что многие из ликвидированных оказались заключенными, которые должны отбывать тюремные сроки.

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Журналисты утверждают, что по меньшей мере в 42 проверенных случаях родственникам вагнеровцев так и не сообщили об их ликвидации в Украине, а некоторым семьям даже после похорон наемников продолжали говорить, что они живы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в середине января говорил, что ЧВК Вагнер вывела из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. Из них 29 543 ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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