В России хоронят вагнеровцев, не сообщая семьям об их ликвидации — BBC 11 апреля, 18:03 Кладбище ЧВК Вагнера (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

Журналисты BBC нашли в РФ уже семь кладбищ наемников из террористической организации Вагнера, причем некоторых из террористов похоронили, никак не уведомляя их родных.

По информации журналистов, в регионах страны-агрессора продолжают находить массовые захоронения вагнеровцев, которые были ликвидированы в Украине. Журналистам уже известно о семи таких кладбищах, на которых захоронены около тысячи человек.

Видео дня

Проверки по некоторым из имен, указанных на могилах, показали, что многие из ликвидированных оказались заключенными, которые должны отбывать тюремные сроки.

Журналисты утверждают, что по меньшей мере в 42 проверенных случаях родственникам вагнеровцев так и не сообщили об их ликвидации в Украине, а некоторым семьям даже после похорон наемников продолжали говорить, что они живы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в середине января говорил, что ЧВК Вагнер вывела из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. Из них 29 543 ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

