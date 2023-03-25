«Наступление россиян достигает кульминации». В РФ уже готовят информационное поле к возможному украинскому контрнаступлению — ISW 25 марта, 08:39 Украинский танк вблизи Бахмута, Донецкой области, 7 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko)

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что заметные голоса российского информпространства все активнее создают информационные условия для подготовки к возможному украинскому контрнаступлению.

Как отмечают в ISW, широкое российское весеннее наступление, похоже, достигает кульминации, и российское информационное пространство со значительным беспокойством реагирует на замедление российских операций и возможность Украины вернуть инициативу.

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Так, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 24 марта заявил, что в российском Генштабе знают о подготовке Киева к наступательным действиям и рассматривают решения и ответы для подготовки к наступлению Украины.



А один известный российский военный блоггер заявил, что украинцы распространяют дезинформацию о планах украинского нападения на Белгородскую область, чтобы оттянуть российские войска в приграничные районы и разрешить украинским войскам атаковать другие участки фронта. Он частично повторил предыдущие заявления главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который предупреждал, что фронт посыплется, а ВСУ пойдут на Белгородскую область.

Другой российский военный блоггер предупредил, что украинские силы, вероятно, попытаются начать контрнаступление до того, как российская оборонно-промышленная база получит возможность увеличить производство и укрепить российский оборонный потенциал.

В ISW напоминают, что Пригожин 23 марта также заявлял, что знает о планах широкомасштабного украинского контрнаступления.

По мнению аналитиков, российскому военному командованию предстоит направить значительное количество сил на линию фронта, чтобы либо предотвратить кульминацию, либо начать возобновление наступательных операций.

«И маловероятно, что такие силы существуют в достаточном масштабе, чтобы сделать и то и другое», — считают в ISW.