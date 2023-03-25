«Наступление россиян достигает кульминации». В РФ уже готовят информационное поле к возможному украинскому контрнаступлению — ISW

25 марта, 08:39
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Украинский танк вблизи Бахмута, Донецкой области, 7 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko)

Украинский танк вблизи Бахмута, Донецкой области, 7 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko)

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что заметные голоса российского информпространства все активнее создают информационные условия для подготовки к возможному украинскому контрнаступлению.

Как отмечают в ISW, широкое российское весеннее наступление, похоже, достигает кульминации, и российское информационное пространство со значительным беспокойством реагирует на замедление российских операций и возможность Украины вернуть инициативу.

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Так, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 24 марта заявил, что в российском Генштабе знают о подготовке Киева к наступательным действиям и рассматривают решения и ответы для подготовки к наступлению Украины.

А один известный российский военный блоггер заявил, что украинцы распространяют дезинформацию о планах украинского нападения на Белгородскую область, чтобы оттянуть российские войска в приграничные районы и разрешить украинским войскам атаковать другие участки фронта. Он частично повторил предыдущие заявления главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который предупреждал, что фронт посыплется, а ВСУ пойдут на Белгородскую область.

Другой российский военный блоггер предупредил, что украинские силы, вероятно, попытаются начать контрнаступление до того, как российская оборонно-промышленная база получит возможность увеличить производство и укрепить российский оборонный потенциал.

В ISW напоминают, что Пригожин 23 марта также заявлял, что знает о планах широкомасштабного украинского контрнаступления.

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По мнению аналитиков, российскому военному командованию предстоит направить значительное количество сил на линию фронта, чтобы либо предотвратить кульминацию, либо начать возобновление наступательных операций.

«И маловероятно, что такие силы существуют в достаточном масштабе, чтобы сделать и то и другое», — считают в ISW.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Дмитрий Медведев Российская пропаганда Бахмут Контрнаступление Информационная кампания Война России против Украины ISW

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