На фоне больших потерь на войне. В России госпредприятия начали отправлять работников «на военную переподготовку» — СМИ

4 августа, 08:32
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне войны России против Украины власти Ленинградской области направили на госпредприятия разнарядку об отправке мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на «военную переподготовку», сообщает Новая газета. Европа со ссылкой на сотрудников предприятий.

Инженер одного из предприятий страны-агрессора заявил, что разнарядки приходят телефонным звонком из военкоматов. Власти интересуются, сколько рабочих предприятие может отправить на «переподготовку» в период отпусков.

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Представители военкоматов вручают повестки либо на работе, либо при явке в военкомат. На следующий день «призывники» обязаны явиться к военкомату по месту жительства, с документами и вещами первой необходимости.

По информации издания, в среду, 3 августа, от военкомата в Гатчине отправился автобус с подлежащими «переподготовке» россиягами. Возле него находилось около 20 человек. Один из них заявил, что он всего три года назад демобилизовался из армии страны-агрессора и удивлен призыву на переподготовку.

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По его словам, ему сказали, «что в Украину посылать не будут».

Еще один гражданин РФ рассказал, что вообще не служил срочную службу, но на завод, где он работает, пришла разнарядка, поэтому его отправили, несмотря на отсутствие опыта службы.

Один из мужчин заявил журналистам, что их «на фронт не пошлют, они будут технику ремонтировать», которая из Украины прибывает.

По его словам, «если хочешь подзаработать», то нужно идти в полк.

Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 41 тысячи личного состава.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

В Главном управлении разведки Украины заявляли, что возможное оглашение российским диктатором Владимиром Путиным всеобщей мобилизации будет свидетельством его провала в Украине.

В ведомстве заявили, что сейчас кремлевский режим предпочитает проводить так называемую скрытую мобилизацию, для которой не нужно объявлять военное положение, и вербует наемников.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Призыв Война России против Украины

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