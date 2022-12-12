В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар в крупном торговом центре, обрушилась часть крыши — видео 12 декабря, 10:22 В РФ волна масштабных пожаров в торговых центрах (Фото:Baza/Telegram)

В России новый масштабный пожар в торговом центре. На этот раз горел ТЦ Стройпрак в населенном пункте Балашиха в Подмосковье.

Как сообщили пропагандистские РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в результате пожара обрушилась часть крыши на площади 900 кв. метров.

На данный момент огонь охватил уже десять тысяч квадратных метров.

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Пожар в Стройпарке начался утром в понедельник, 12 декабря. Сначала на открытой площадке загорелись стройматериалы, затем огонь перекинулся на здание торгового центра. Сотрудников эвакуировали.

Это уже второй случай возгорания в торговом центре за последние несколько дней. 9 декабря в Москве вспыхнул масштабный пожар в торговом центре МегаХимки. Площадь пожара, который начался со строительного гипермаркета ОБИ, составляла около 7 тысяч квадратных метров. Здание не подлежит восстановлению.



Позже в этот же день в российском Барнауле загорелся Алтайский шинный комбинат, который производит шины для авиационной и военной техники.