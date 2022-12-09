В России загорелся комбинат по производству шин для военной техники 9 декабря, 16:17 Пожар на Алтайском шинном комбинате (Фото:Скриншот видео Zvorsky via YouTube)

В российском Барнауле загорелся Алтайский шинный комбинат. Он, в частности, производит шины для авиационной и военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры страны-агрессора.

Пожар начался в пятницу утром, 9 декабря, около 05:00. Уже в 10:00 местные пожарные заявили, что локализовали пожар на площади 1 тысяча квадратных метров. Также уточняется, что тушение пожара осложнено низкой температурой и сильным задымлением.

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Сначала пожар произошел в одном из цехов завода по производству шин. Но пока пожарные прибыли на место, огонь уже охватил четырехэтажное здание, и продолжил распространяться дальше.

В ликвидации пожара приняли участие 110 человек и 33 единицы техники.

Из здания комбината спасли трех человек, они не пострадали. О погибших не сообщается.

Местная прокуратура уже проводит проверку и пытается установить причины пожара.

5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.

