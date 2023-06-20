В России горел Тамбовский пороховой завод, четверо погибших

20 июня, 16:04
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В Тамбовской области горел пороховой завод (иллюстративное фото) (Фото:tambovtoday.ru)

В Тамбовской области горел пороховой завод (иллюстративное фото) (Фото:tambovtoday.ru)

В Котовске Тамбовской области страны-агрессора России произошел пожар на пороховом заводе, известно о по меньшей мере четырех погибших.

Кремлевские пропагандисты РИА Новости со ссылкой на «экстренные службы» пишут, что при взрыве на заводе пострадали 12 россиян, четверо погибли. Местный губернатор Максим Егоров утверждает, что причина пожара — «человеческий фактор». Также, по его словам, работникам завода и соседним населенным пунктам «ничего не угрожает».

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«Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием… Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт», — написал чиновник страны-террориста в Telegram.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Пожар Война России против Украины

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