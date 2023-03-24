В России решили создать «пособие» по «традиционным ценностям» для детей 24 марта, 16:05 Страна-агрессор Россия будет продвигать гомофобию в школах (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Страна-агрессор Россия создаст для школьников «учебное пособие по семьеведению», цель которого — «укреплять традиционные ценности».

Об этом сообщает кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости. Пропагандисты утверждают, что в «пособии» будут «советы по построению отношений и помощь по многим другим вопросам». «Пособие» издадут российский Институт изучения детства, семьи и воспитания и организация Азбука семьи.



Видео дня

«Традиционные ценности» в своих речах часто пропагандирует российский диктатор Путин. Во время послания к федеральному собранию в феврале он отметился очередной серией пропагандистских штампов и гомофобных высказываний, в том числе фантазировал о «священниках, которых принуждают благословлять однополые браки», и обещал «защищать» российских детей «от деградации и вырождения».