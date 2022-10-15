В России депутат предложил мужчинам, которые не хотят мобилизоваться, сменить пол 15 октября, 19:57 Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Глава Калининского района РФ Сергей Петриченко предложил всем, кто не хочет мобилизоваться, «сменить пол» и «перейти в другую категорию».

Об этом он сказал в интервью российскому изданию Фонтанка.

«Мы должны полностью восстановить весь военный учет и собрать все данные на жителей района мужского пола. Если человек не мужского пола, он может об этом заявить, изменить пол и перейти в другую категорию или принять другие меры», — заявил Петриченко.



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Кроме того, глава Калининского района РФ прокомментировал ситуацию, когда полицейские с работниками военкомата и чиновниками «ловят» мужчин прямо возле домов и вручают повестки.

Местные называют это «облавами», но в администрации одного из районов отвергли этот термин и заявили, что «группы» занимаются «оповещением».



«У нас происходит какой-то водоворот. Направляется повестка, гражданин ее получает и бросает в мусорный бак. А мы должны установить: где этот гражданин, сколько у него детей, есть ли заболевание, проходил ли он обучение, возможно, он имеет бронь, или он стал айтишником, является ли работником оборонной отрасли. Необходима актуализация информации», — прокомментировал чиновник.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.



По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После чего россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

