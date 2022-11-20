Демонстративно на камеру. В России арестовали двух «мобиков» из-за отказа воевать в Украине 20 ноября, 19:35 В России демонстративно задержали двух «мобиков», отказавшихся воевать против Украины (Фото:скриншот/Военный омбудсмен/Telegram)

В Белгородской области РФ на территории воинской части во время построения на плацу двух мобилизованных демонстративно бросили в автозак за отказ воевать против Украины.

Соответствующие кадры были обнародованы в Telegram-каналах, в том числе российское издание Медуза и Военный омбудсмен.

На кадрах видно, как из строя вызвали поначалу одного мобилизованного. Следователь сообщил, что дело возбуждено еще 16 ноября. После чего к солдату подбежали двое сотрудников военной полиции, скрутили и, пригибая к земле, повели к машине. Второго военнослужащего полицейские просто провели в автозак, не демонстрируя применения силы.

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Судя по ролику, фамилии солдат — Селиванов и Дегтярев.

Адвокат и администратор канала Максим Гребенюк написал, что в отношении мобилизованных возбудили дела по новой части 2.1 статьи 332 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за невыполнение приказа в период военного времени, военного положения или вооруженного конфликта.

Если мобилизованных признают виновными, им может грозить до трех лет тюрьмы.

«Никакой необходимости задерживать находящегося на территории воинской части военного — нет. В науку другим только. Посмотрим, как будет расследоваться. Если это мобилизованные, которые не подписали контракт, то, скорее всего, дело развалится», — написал адвокат в комментарии к видео.

Уголовные дела по этой новой части статьи УК РФ были возбуждены впервые.

Представители российских властей, включая министра обороны Сергея Шойгу и кремлевского диктатора Владимира Путина, в конце октября заявили об "окончании мобилизационных мероприятий". По их словам, в армию призваны 300 тысяч человек, и новых призывов не будет. Однако указ о мобилизации не отменен.