«Присели на стакан». В РФ чиновники начали злоупотреблять алкоголем на фоне войны против Украины, Путин беспокоится — СМИ 15 сентября, 10:11 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин все чаще стал обращать внимание на проблемы алкоголизма в РФ. Как сообщает Медуза, это связано с тем, что российские чиновники злоупотребляют алкоголем на фоне войны против Украины.

По данным источников издания, особенно тревожит Путина состояние «некоторых людей из его ближнего круга».

«Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы», — рассказывает один из собеседников.

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По его словам, основная причина этого «стресса» связана с реальным ущербом, нанесенным России вторжением в Украину санкциями, — тогда как Путин якобы считает, что с этими трудностями чиновники должны легко справляться.

«Присели (в феврале — ред.) на стакан. Кто-то втянулся», — резюмировал один из источников.

При этом два собеседника, близких к Кремлю, отмечают, что, по их наблюдениям, провалы России на фронте никак не влияют на отношение чиновников и топ-менеджеров к алкоголю: «У них своя война, свои проблемы».

Источники считают, что ситуация с употреблением алкоголя среди высших российских руководителей и чиновников беспокоит Путина, поскольку «дисциплина стала страдать».

«Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика», — отмечает один из источников.



Собеседники полагают, что Путин не собирается никого увольнять на фоне сложившейся ситуации: «пока будут только намеки и мягкие требования». Однако ситуация может измениться.



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