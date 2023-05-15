В России чиновникам запретили увольняться во время войны — СМИ 15 мая, 17:34 Флаг России (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Российские власти «неформально» запретили чиновникам увольняться во время войны, а несогласным с этим грозят «уголовным преследованием», сообщает Важные истории.

Журналисты ссылаются на четыре источника: бывшего сотрудника ФСБ, политтехнолога, работающего с губернатором одного из российских регионов, а также двух людей, знакомых с должностными лицами Администрации президента РФ.

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«Мне известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих должностей, но в УВП (управлении внутренней политики Администрации президента) им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела», — сказал бывший сотрудник ФСБ.

Знакомый чиновник из Администрации президента также слышал об этом запрете.

«Желающих уволиться после начала войны было много. Если все уйдут, будет потеряно управление», — сказал он журналистам издания.

По его словам, в Администрации президента РФ желание покинуть пост расценивают как измену, поэтому перед госслужащими поставили задачу «демонстрации единства».

При этом собеседники издания отмечают, что сам запрет «неформальный и незаконный», поэтому из него могут быть исключения. Как сообщил один из них, «за возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить». Также человеку все еще могут позволить уволиться, например, по состоянию здоровья.

Ранее несколько сотрудников ФСБ рассказывали изданию, что из-за объявленной Путиным мобилизации они не могут уволиться. Согласно указу президента, военнослужащие по контракту (к ним относится и большинство работников ФСБ) не могут уволиться даже после окончания контракта. Однако о том, что запрет распространяется и на гражданских госслужащих, ранее не было известно.