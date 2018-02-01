В России бывшего губернатора приговорили к 8 годам тюрьмы

В России 1 февраля суд вынес приговору по громкому делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никите Белых. Он приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о получении взятки.
Об этом из зала суда сообщает корреспондент Дождя.
Белых признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Также он должен выплатить штраф в 48,2 млн рублей.
Напомним, в июне 2016 года Никиту Белых задержали после получения взятки в размере 400 тысяч евро (в несколько этапов) за оказание содействия взяткодателя и контролируемых им компаниям (АО Нововятский лыжный комбинат и ООО Лесохозяйственная управляющая компания).
Экс-губернатора Никиту Белых задержали в Москве с поличным сотрудники ФСБ. При этом в Следком РФ заявили, что купюры переданные Белых были помечены специальным раствором. Правоохранители показали фото с момента задержания.
Никита Белых дважды возглавлял Кировскую область: в 2009 и 2014. В 2000-ых входил в оппозиционную в РФ партию Союз правых сил, которую возглавил в 2005 году.
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