В России бывшего губернатора приговорили к 8 годам тюрьмы

От расследования (после того, как поймали с поличным) до суда приговор экс-губернатору в РФ занял полтора года

В России 1 февраля суд вынес приговору по громкому делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никите Белых. Он приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о получении взятки.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент Дождя.

Белых признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Также он должен выплатить штраф в 48,2 млн рублей.

Напомним, в июне 2016 года Никиту Белых задержали после получения взятки в размере 400 тысяч евро (в несколько этапов) за оказание содействия взяткодателя и контролируемых им компаниям (АО Нововятский лыжный комбинат и ООО Лесохозяйственная управляющая компания).

Экс-губернатора Никиту Белых задержали в Москве с поличным сотрудники ФСБ. При этом в Следком РФ заявили, что купюры переданные Белых были помечены специальным раствором. Правоохранители показали фото с момента задержания.

Никита Белых дважды возглавлял Кировскую область: в 2009 и 2014. В 2000-ых входил в оппозиционную в РФ партию Союз правых сил, которую возглавил в 2005 году.