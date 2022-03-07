В России будут судить священника за антивоенную проповедь 7 марта, 01:45 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупанта в Буче под Киевом (Фото:Фото из открытых источников)

В Костромской области России на фоне вторжения в Украину полиция задержала священника за антивоенную проповедь, уже 7 марта он предстанет перед судом. Об этом сообщил журналист Русской службы BBC Андрей Захаров.

Полиция задержала настоятеля церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново, иерея Иоанна Бурдина, за антивоенные высказывания в проповеди, а также за публикацию ссылки на антивоенную петицию на сайте его прихода.



Бурдина обвиняют в дискредитации вооруженных сил и в том, что он «внушал прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах… жителей Украины (братьев и сестер во Христе), а также путем размещения информации с агитационными изображениями на сайте».



Дело священника Красносельский районный суд Костромской области рассмотрит уже 7 марта.



Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому любой журналист, отклоняющийся от тезисов Кремля по поводу войны в Украине, может быть приговорен к 15 годам тюремного заключения.



После этого ряд независимых российских СМИ прекратили работу или перестали писать о войне в Украине. Также прекратили работу в России многие западные телеканалы и агентства, в частности, CNN и Bloomberg.



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