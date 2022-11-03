Кремль планирует еще одну волну мобилизации в России после Нового года — СМИ 3 ноября, 11:18 В России объявят новую волну мобилизации, несмотря на заверение Кремля об отсутствии таких планов (Фото:REUTERS/Kirill Braga)

Нынешней зимой в России может начаться вторая волна мобилизации, несмотря на заверения Кремля в том, что мобилизация завершена, сообщает издание Верстка со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания в различных органах власти и госкомпаниях, в стране уже идет подготовка к новому этапу мобилизации.

Он может начаться после окончания осеннего призыва — 31 декабря.

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На скорое продолжение указывают конкретные признаки. Например, правительство РФ решило подключить военкоматы к базам данных Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда России, ГАС Выборы и органов ЗАГСа.

«Как думаете, зачем военкоматы сейчас срочно переоборудуют? Уверяю вас, это не стратегическая задача, а тактическая: скоро им придется принимать новых мобилизованных», — пояснил источник, близкий к Кремлю.

Двое источников, близких к администрации президента, уверяют, что планы о дополнительном наборе людей для отправки на фронт всего лишь «заморожены».

«Давайте так: я не знаю точных сроков, но новая мобилизация в России может начаться скоро, возможно, уже зимой», — уточнил один из них.

Второй заявил, что период до Нового года администрация президента решила использовать для «эмоциональной разгрузки населения», однако в конец мобилизации «никто не верит»: «ясно, что люди понадобятся ещё, неясно только, сколько их будет».

Представители российских властей, включая министра обороны Шойгу и кремлевского диктатора, в конце октября заявили об «окончании мобилизационных мероприятий». По их словам, в армию по мобилизации призваны 300 тысяч человек, и новых призывов не будет. Однако указ об объявлении мобилизации не отменен.

В Генштабе ВСУ сообщали, что в России свернули только публичные мероприятия по призыву, а вручение повесток продолжается. По данным Министерства обороны Украины, у агрессора проблемы с мобилизацией из-за отсутствия достаточного количества казарм, учебно-материальной базы, снаряжения и инструкторов.

