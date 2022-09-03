Новая атака на российских силовиков: в Ижевске подожгли отделение полиции, двое патрульных получили ножевые ранения 3 сентября, 14:18 Мужчина бросил в здание несколько бутылок с зажигательной смесью (Фото:Ministerie van Defensie)

В российском Ижевске (столица Удмуртии) мужчина попытался поджечь местное отделение полиции и нанес ножевые ранения двум полицейским.

Об этом сообщает Интерфакс и другие российские СМИ.

Сообщается, что ночью 3 сентября (около 02:00) мужчина бросил в здание отделения полиции № 2 в Ижевске две бутылки (по другим данным, четыре) с зажигательной смесью. Это привело к возгоранию входной группы здания.

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Сотрудники патрульно-постовой службы попытались задержать мужчину, однако он оказал активное сопротивление. Известно, что ножевые ранения получили как минимум двух патрульных, оба госпитализированы. Возгорание было потушено, сообщают местные СМИ.

Позже стало известно, что на полицейское отделение напал 25-летний местный житель. Он также оказался в больнице: полицейские открыли огонь при задержании.

В отношении мужчины российские силовики возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), уточняет Интерфакс.

За полгода войны против Украины в России фиксируют массовые поджоги российских военкоматов и нападения на офисы силовых структур.

По данным Медиазоны, с начала войны в РФ подожгли по меньшей мере 18 военкоматов. Здания пытались поджечь в Рязанской, Свердловской, Ивановской областях, Москве, Подмосковье, Омске, Нижневартовске, Воронеже, Владивостоке, Мордовии.

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