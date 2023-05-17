В России арестовали за госизмену разработчиков гиперзвуковых ракет 17 мая, 22:30 Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев (Фото:The Moscow Times)

В России за год арестовали по меньшей мере трех ученых Сибирского отделения РАН, двое из которых, по данным СМИ, более 10 лет занимались гиперзвуковыми ракетами.

Об этом сообщается в открытом письме коллектива института на сайте ИТПМ СО РАН, которое было опубликовано во вторник, 16 мая.

Сотрудники института в письме сообщили об аресте по подозрению в госизмене Валерия Звегинцева — доктора технических наук и главного научного сотрудника, основавшего в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.

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«За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института — Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев — были арестованы по подозрению в совершении преступления по строжайшей статье Уголовного кодекса — государственная измена» — говорится в письме.

По данным российских СМИ, Звегинцев был задержан около трех недель назад за публикацию на тему газовой динамики в зарубежном научном журнале. Ученый находится под домашним арестом.

Шиплюк был арестован в начале августа 2022 года, а в конце июня также по подозрению в госизмене был арестован главный научный сотрудник Анатолий Маслов. Оба ученых были этапированы в СИЗО Лефортово в Москве.

The Moscow Times сообщает, что Шиплюк и Маслов более 10 лет занимались гиперзвуковыми ракетами. Экспериментальный дизайн такого оружия они представили еще в 2012 году на научном семинаре во Франции. Спустя четыре года появилась работа совместного авторства двух ученых об аэродинамических исследованиях при гиперзвуковых скоростях.