В России арестовали трех активистов, пожелавших Путину "долгих лет тюрьмы"

В понедельник, 8 октября, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал активистов, которые в день рождения президента РФ Владимира Путина растянули на улице баннер Долгих лет тюрьмы.
Как сообщает Медиазона, активистов движения Весна Владислава Иванчо и Ивана Рубцова арестовали на десять суток. Еще одному задержанному - Андрею Графу - дали 15 суток ареста.
По данным правозащитников из Открытой России, Граф не участвовал в акции, а четвертая задержанная - Светлана Уткина – до сих пор находится в полиции.
Напомним, что активистов задержали 7 октября после того, как они поздравили президента РФ Владимира Путина с днем рождения, растянув на Невском проспекте в Санкт-Петербурге баннер Долгих лет тюрьмы.
Смотрите также
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования