В России арестовали трех активистов, пожелавших Путину "долгих лет тюрьмы"

Активисты растянули баннер Долгих лет тюрьмы в день рождения Путина

В понедельник, 8 октября, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал активистов, которые в день рождения президента РФ Владимира Путина растянули на улице баннер Долгих лет тюрьмы.

Как сообщает Медиазона, активистов движения Весна Владислава Иванчо и Ивана Рубцова арестовали на десять суток. Еще одному задержанному - Андрею Графу - дали 15 суток ареста.

По данным правозащитников из Открытой России, Граф не участвовал в акции, а четвертая задержанная - Светлана Уткина – до сих пор находится в полиции.

Напомним, что активистов задержали 7 октября после того, как они поздравили президента РФ Владимира Путина с днем рождения, растянув на Невском проспекте в Санкт-Петербурге баннер Долгих лет тюрьмы.

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