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В России активиста ограничили в правах после акций в поддержку Сенцова и против Путина

Вчера, 19:34
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В России активиста ограничили в правах после акций в поддержку Сенцова и против Путина - фото

Mariana Betsa via Twitter

Олег Сенцов

В российском городе Калининград активиста Олега Саввина ограничили в правах после одиночных пикетов в поддержку политзаключенного Олега Сенцова и против президента Владимира Путина.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно с решением суда, активист в течение года не сможет участвовать в публичных акциях, а также будет обязан раз в месяц отмечаться в правоохранительных органах.

В прошлом году мужчина провел два одиночных пикета в Калининграде. Во время первого он протестовал против результатов выборов президента — на пикет Саввин вышел в майке с перечеркнутым Путиным и надписью «Президентом не признаю».

Позже он провел акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, после чего его привлекли к административной ответственности — в полиции тогда заявили, что из-за чемпионата мира по футболу публичные акции запрещены. За проведение обоих пикетов Саввина оштрафовали, обжаловать решение суда не удалось. Активист направил жалобы в Европейский суд по правам человека.

Также у Саввина есть судимость по статье о хулиганстве. В 2014 году он с товарищами вывесил немецкий флаг на крыше гаража управления ФСБ в Калининграде, протестуя против аннексии Крыма. Они были задержаны, в СИЗО Саввин провел год и два месяца и вышел на свободу в июне 2015 года.

Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму в 2014 году. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил украинца к 20 годам строгого режима.

Теги:   Россия Владимир Путин Олег Сенцов

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