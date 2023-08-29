В России упал вертолет Ми-8, экипаж погиб 29 августа, 14:09 Ми-8 (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Во вторник, 29 августа, в Челябинской области РФ упал вертолет Ми-8.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

На борту находились четыре человека. По предварительной информации, все погибли.



По данным Telegram-канала Mash, три человека погибли в результате падения вертолета Ми-8 в пригороде Челябинска. Это экипаж машины — командир, правый летчик и бортинженер. Предварительно, пассажиров на борту не было.

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Ми-8 упал в лесу в 500 метрах от поселка Прудный в Челябинской области. Рядом трасса М5 и военный аэродром Шагол.

22 мая в Белгородской области приблизительно в 100 км от украинской границы упал вертолет Ми-8.

Российский блоггер Fighterbomber 23 августа сообщил о российском вертолете Ми-8, который несколько недель назад якобы совершил посадку на авиабазе в Украине. По его словам, экипаж по каким-то причинам потерял ориентировку — возможно, это была «радиоигра», возможно отказ навигации.

Украинская правда со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

23 августа журналист Юрий Бутусов заявил, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался Вооруженным силам Украины.

По его словам, не исключено, что это первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета.