В России самолет со 170 пассажирами совершил аварийную посадку в поле 12 сентября, 07:16 Самолет посадили в поле (Фото:https://t.me/breakingmash)

Во вторник, 12 сентября, в России самолет Airbus A320 со 170 пассажирами совершил аварийную посадку в поле.

Об этом сообщает ВВС.

По предварительной информации, самолет, летевший из Сочи в Омск, из-за некой неполадки не смог сесть в Омске и запросил посадку в Новосибирске, который находится на 600 километров дальше на восток.

Видео дня

Однако, экипаж посадил лайнер в поле в сельской местности за 200 километров до Новосибирска.

При аварийной посадке лайнера никто не пострадал.



В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково в последнее время часто отменяют рейсы и вводят план Ковер. Это связано с атаками дронов по Москве.

Например, 3 сентября в Москве из-за угрозы взрыва массово отменили и задержали авиарейсы в нескольких аэропортах и эвакуировали Киевский вокзал.