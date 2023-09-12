В России самолет со 170 пассажирами совершил аварийную посадку в поле
Самолет посадили в поле (Фото:https://t.me/breakingmash)
Во вторник, 12 сентября, в России самолет Airbus A320 со 170 пассажирами совершил аварийную посадку в поле.
Об этом сообщает ВВС.
По предварительной информации, самолет, летевший из Сочи в Омск, из-за некой неполадки не смог сесть в Омске и запросил посадку в Новосибирске, который находится на 600 километров дальше на восток.
Однако, экипаж посадил лайнер в поле в сельской местности за 200 километров до Новосибирска.
При аварийной посадке лайнера никто не пострадал.
В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково в последнее время часто отменяют рейсы и вводят план Ковер. Это связано с атаками дронов по Москве.
Например, 3 сентября в Москве из-за угрозы взрыва массово отменили и задержали авиарейсы в нескольких аэропортах и эвакуировали Киевский вокзал.