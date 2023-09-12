Из числа помилованных заключенных. На службу в Росгвардию принимают бывших «вагнеровцев» — СМИ 12 сентября, 09:44 Флаг наемников так называемой ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В России начали брать на службу в Росгвардию бывших боевиков ЧВК Вагнера из числа помилованных заключенных, говорится в расследовании российского проекта Важные истории.

Несколько родственниц бывших узников рассказали изданию, что после службы в ЧВК Вагнер мужчин пригласили служить в Росгвардию, однако брали на службу не всех. При этом они отметили, что берут «не на руководящие должности и даже не в средний офицерский состав».

Видео дня

Одна из собеседниц издания сказала, что ее родственник служил в армии до заключения. Другая отметила, что ее близкому удалось попасть в Росгвардию только потому, что «статья была не тяжкая».



В одном из подразделений Росгвардии в Москве журналисту издания, представившемуся бывшим «вагнеровцем», подтвердили, что наемники из числа заключенных могут попасть на службу в Росгвардию даже без опыта в регулярной армии, однако все зависит от характера совершенного преступления и того, насколько давно кандидат попал в тюрьму.

В то же время в подразделении Росгвардия в Ростове-на-Дону другие условия. Сотрудница отдела сообщила журналисту, что Служба охраны правопорядка в самом регионе для бывших заключенных недоступна, поэтому она предложила подписать контракт и отправиться «охранять стратегические объекты» во временно оккупированную часть Донецкой области.

12 сентября Институт изучения войны сообщил, что бывших уголовников, которых завербовала ЧВК Вагнера, теперь «трудоустраивают» в составе Росгвардии РФ.

24 июня вагнеровцы во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный мятеж после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых ссылка в Беларусь, продолжение службы в России, возвращение к своим родственникам в РФ.

В Госпогранслужбе Украины заявляли, что республика Беларусь может разместить на своей территории около восьми тысяч российских наемников. А в ВСУ не исключали: вагнеровцев могут использовать на территории приграничных районов Польши и Литвы, чтобы усложнить предоставление оружия Украине.



23 августа в Тверской области РФ разбился самолет, на котором, как заявили в России, были в том числе Пригожин и его «правая рука» Дмитрий Уткин. Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли. Через четыре дня их официально объявили мертвыми.

29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.