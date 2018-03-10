В мировых столицах прошли акции в поддержку задержанного в России за проукраинскую деятельность активиста Бахолдина

Наиболее известный перфоманс Бахолдина "Путин – военный преступник" в день рождения президента РФ 7 октября 2014 года

В Киеве, Москве, Берлине, а также других городах мира прошли митинги с требованием освободить российского экономиста Дениса Бахолдина, который уже год находится в Брянском СИЗО по обвинению в членстве в Правом секторе и участии в антитеррористической операции на Востоке Украины. Об этом сообщает Громадське радіо, Укринформ, а также участники акций в социальных сетях.

Возле посольства РФ в Киеве в поддержку Бахолдина собрались десятки активистов. Они призвали правительство Украины бороться за активистов, которые выступили против российской оккупации.

"Мы сегодня пришли, чтобы обратить внимание мирового сообщества на ситуацию с политическими заключенными в России, в том числе и на Дениса. Мы особо не рассчитываем на руководство Украины. Он был большим другом Украины. Жаль, что наше государство, наши руководители не обращают на это внимание и не поддерживают людей, которые поддерживают Украину там, где это большой подвиг", – рассказала Громадському Радіо участница митинга Ирина Герасименко.

"Сегодня – ровно год, как Денис сидит. Это дело, о котором мало кто знает, и ему очень нужна эта поддержка, потому что скоро в Москве начнутся слушания дела по существу в Нагатинском райсуде", – заявила Укринформу немецкая активистка, правозащитница Мартина Штайс.

В поддержку Дениса Бахолдина также высказались активисты в ряде городов России.

В 2014 году, когда в Украине начались боевые действия, Бахолдин участвовал в антивоенных акциях в Москве. За участие в протестных акциях его задерживали более 10 раз. Самой известной его акцией стал перформанс "Путин – военный преступник" в день рождения президента РФ 7 октября 2014 года.

С октября 2014 по март 2017 он жил в Украине. По словам его товарищей, в марте 2017 он уехал в Россию, чтобы навестить родителей. В приграничном селе в Брянской области был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

10 марта 2017 года Бахолдину было предъявлено обвинение в "участии в экстремистских организациях, запрещенных судом". Адвокат Бахолдина заявляла, что ее подзащитного били, требуя признаться в членстве в Правом секторе. По версии российского следствия, Бахолдин воевал в зоне АТО с 4 по 12 июля 2015 года.

В Правом секторе отказываются комментировать возможное участие Бахолдина в организации. Россиян, которые критикуют власть, часто обвиняют в причастности к Правого сектора, часто это безосновательно, заявляет пресс-секретарь организации Артем Скоропадский в комментарии для Громадського Радіо.

В ближайшее время в Нагатинском районном суде города Москвы состоится слушание дела политзаключенного.