11 ноября 2018, воскресенье

В Рио-де-Жанейро в результате оползня погибли 10 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В спасательной операции участвуют около 200 человек

В спасательной операции участвуют около 200 человек

В Бразилии в городе Рио-де-Жанейро в результате оползня погибли 10 человек, еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что удалось спасти 11 человек, которые получили травмы и были госпитализированы. Больше всего пострадал муниципалитет Нитерой.

В спасательной операции участвуют около 200 человек.

На данный момент точное количество пострадавших неизвестно.

По информации издания, причиной оползня стали сильные дожди. 

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове