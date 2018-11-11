В Рио-де-Жанейро в результате оползня погибли 10 человек

В спасательной операции участвуют около 200 человек

В Бразилии в городе Рио-де-Жанейро в результате оползня погибли 10 человек, еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что удалось спасти 11 человек, которые получили травмы и были госпитализированы. Больше всего пострадал муниципалитет Нитерой.

В спасательной операции участвуют около 200 человек.

На данный момент точное количество пострадавших неизвестно.

По информации издания, причиной оползня стали сильные дожди.

#Brasile: forti piogge hanno causato una frana che ha travolto alcune abitazioni a #Niterói,nello Stato di Rio de Janeiro.Almeno 10 persone sono morte ed i soccorritori sono all'opera nella ricerca dei dispersi pic.twitter.com/MESGMlZBdm — Atlantide (@Atlantide4world) 11 ноября 2018 г.