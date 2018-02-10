В Рио-де-Жанейро начался всемирно известный карнавал

В бразильском Рио-де-Жанейро торжественно открыли всемирно известный традиционный карнавал.

Мэр Рио Марселу Кривелли передал ключ от города королю карнавала, что знаменовало его начало, сообщает DW.

Карнавал продлится девять дней. Ожидается, что в нем примут участие 6,5 миллиона человек, среди которых 1,5 миллиона туристов.

Карнавал проходит в достаточно трудное для Рио время. В прошлом году из-за нехватки средств в городской казне было уволено около 80 000 работников. Город также сократил помощь школам самбы. В этом году дефицит бюджета города ожидается в сумме не менее трех миллиардов долларов США.