В Рио-де-Жанейро автомобиль наехал на пешеходов, пострадали по меньшей мере 15 человек

В результате наезда пострадали не менее 15 человек, среди них есть дети

В бразильском Рио-де-Жанейро автомобиль выехал на набережную Копакабана и врезался в толпу пешеходов, сообщает телеканал Globo.

По данным спасателей, в результате происшествия пострадали не менее 15 человек, среди них есть дети.

ДТП произошло в четверг, 18 января, около 20:30 по местному времени (00:30 по Киеву).

Как передает телеканал, водитель, который в момент происшествия находился за рулем автомобиля, задержан. Им оказался 41-летний Антонио де Алмейда Анаким. Как отмечается, он утверждает, что во время езды с ним случился эпилептический приступ.

#ÚLTIMOSEGUNDO: Al menos un muerto y más de 12 heridos tras un atropellamiento múltiple en la zona de #Copacabana de #RioDeJaneiro, #Brasil. pic.twitter.com/vf96GHFyEh — El Mundo Al Segundo (@MundoAlSegundo) 19 января 2018 г.

На месте происшествия работают спасатели.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.