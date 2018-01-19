В Рио-де-Жанейро автомобиль наехал на пешеходов, пострадали по меньшей мере 15 человек

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В результате наезда пострадали не менее 15 человек, среди них есть дети
Фото: Emergenza24 via Twitter

В результате наезда пострадали не менее 15 человек, среди них есть дети

В бразильском Рио-де-Жанейро автомобиль выехал на набережную Копакабана и врезался в толпу пешеходов, сообщает телеканал Globo.

По данным спасателей, в результате происшествия пострадали не менее 15 человек, среди них есть дети.

ДТП произошло в четверг, 18 января, около 20:30 по местному времени (00:30 по Киеву).

Как передает телеканал, водитель, который в момент происшествия находился за рулем автомобиля, задержан. Им оказался 41-летний Антонио де Алмейда Анаким. Как отмечается, он утверждает, что во время езды с ним случился эпилептический приступ.

На месте происшествия работают спасатели.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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