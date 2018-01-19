В Рио-де-Жанейро автомобиль наехал на пешеходов, пострадали по меньшей мере 15 человек

В бразильском Рио-де-Жанейро автомобиль выехал на набережную Копакабана и врезался в толпу пешеходов, сообщает телеканал Globo.
По данным спасателей, в результате происшествия пострадали не менее 15 человек, среди них есть дети.
Motorista invade calçadão de Copacabana e deixa feridos no Rio https://t.co/0ZmTQQ2p9J #G1 pic.twitter.com/vPjP1OHRdu— G1 (@g1) 18 января 2018 г.
Automóvil embiste a multitud en #Copacabana; reportan 15 heridos https://t.co/NEGD9yJgBO pic.twitter.com/Ds5q4c60N2— El Siglo de Torreón (@torreon) 19 января 2018 г.
ДТП произошло в четверг, 18 января, около 20:30 по местному времени (00:30 по Киеву).
Как передает телеканал, водитель, который в момент происшествия находился за рулем автомобиля, задержан. Им оказался 41-летний Антонио де Алмейда Анаким. Как отмечается, он утверждает, что во время езды с ним случился эпилептический приступ.
#ÚLTIMOSEGUNDO: Al menos un muerto y más de 12 heridos tras un atropellamiento múltiple en la zona de #Copacabana de #RioDeJaneiro, #Brasil. pic.twitter.com/vf96GHFyEh— El Mundo Al Segundo (@MundoAlSegundo) 19 января 2018 г.
На месте происшествия работают спасатели.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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