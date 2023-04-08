Во время крестного хода в Риме совместно зачитали тексты примирения от имени украинского подростка и парня из РФ 8 апреля, 22:35 Крестный ход в Риме 7 апреля (Фото:Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS)

7 апреля во время десятой станции крестного хода в Риме были зачитаны тексты от имени украинского подростка из захваченного Мариуполя, нашедшего убежище в Италии, и российского парня, брат которого погиб на войне против Украины, а дед и отец считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенк.

«Вчера на Страстную пятницу в Риме состоялось крупное религиозное действо — Крестная Хода. Она символизирует победу добра над злом, света над тьмой, веры над унынием. К сожалению, вынуждены констатировать, что нынешнее шествие было вновь омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора», — подчеркнул спикер МИД.

Видео дня

По словам Николенко, попытка поставить знак равенства между страдающей Украиной и страдающей Россией не способствует примирению.

«Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста. Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, олицетворяя против них геноцид. Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства», — отмечает дипломат.

Николенко утверждает, что «примирение» может наступить только после украинской победы, наказание всех российских преступников, покаяние за причиненные страдания и прошение прощения украинцев.

«Рассчитываем, что Святой Престол в дальнейшем будет придерживаться подхода, который будет базироваться на глубинном понимании справедливости и ответственности за восстановление мира в Украине и установление справедливости», — подытожил представитель МИД.