В Риме сильный дождь с градом затопил улицы и несколько станций метро

В центре Рима из-за сильного дождя с градом, который обрушился на город вечером 21 октября, оказались затопленными дороги и несколько станций метро.
Как сообщает ANSA, затопленные станции римского метро закрылись раньше обычного.
В одной из исторических базилик Рима святого Себастьяна уровень воды поднялся до 1,5 метра.
Первые штормы прошли несколькими днями ранее в южных районах Италии - на островах Сардиния и Сицилия. 21 октября штормовой ветер обрушился на Милан, сильные дожди прошли в Эмилии-Романье. Синоптики предупредили о непогоде в южных областях Кампания, Апулия, Базиликата. Власти Неаполя, а также других городов Кампании объявили о закрытии школ 21 октября.
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