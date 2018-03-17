В Риме карабинер пытался остановить подозрительный автомобиль и случайно ранил двух женщин

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Водитель подозрительной машины скрылся с места происшествия
Фото: roma.repubblica.it

Водитель подозрительной машины скрылся с места происшествия

В Риме правоохранитель открыл стрельбу по подозрительной машине и случайно ранил двух женщин, передает Repubblica.

Как сообщается, стражи порядка хотели остановить машину для контрольной проверки, однако водитель автомобиля не стал тормозить. Наоборот, он набрал скорость и попытался протаранить правоохранителей. Тогда карабинер открыл стрельбу. При этом пуля задела ехавших на мотороллере 49-летнюю мать и 16-летнюю дочь. Обе они были госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает.

Водитель подозрительной машины скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются.

Проводится расследование.

Фото: roma.repubblica.it

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове