В Риме карабинер пытался остановить подозрительный автомобиль и случайно ранил двух женщин

В Риме правоохранитель открыл стрельбу по подозрительной машине и случайно ранил двух женщин, передает Repubblica.

Как сообщается, стражи порядка хотели остановить машину для контрольной проверки, однако водитель автомобиля не стал тормозить. Наоборот, он набрал скорость и попытался протаранить правоохранителей. Тогда карабинер открыл стрельбу. При этом пуля задела ехавших на мотороллере 49-летнюю мать и 16-летнюю дочь. Обе они были госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает.

Водитель подозрительной машины скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются.

Проводится расследование.