В Риме два украинца устроили потасовку с полицейским

В Риме в районе Пренестино два гражданина Украины протаранили автомобиль полицейского, а затем попытались ограбить сотрудника местной полиции.

Как сообщает Il Messaggero, полицейский, будучи не при исполнении служебных обязанностей, находился за рулем своей машины, когда внезапно в него врезался автомобиль, в котором находилось два человека.

Офицер полиции вышел из автомобиля, чтобы рассмотреть полученные повреждения. В это время водитель другой машины попытался убежать с места происшествия. Полицейский подошел к автомобилю, показал удостоверение. В то же время пассажир авто-нарушителя попытался выхватить у полицейского из рук кошелек.

Во время задержания нарушителей один из них ударил полицейского по лицу. Благодаря вмешательству других патрулей два преступника были задержаны. Ими оказались украинцы в возрасте от 33 до 40 лет. Их арестовали за попытку ограбления и сопротивление госчиновнику.

Напомним, что суд Киева арестовал без права внесения залога киевлянина, который избил битой сотрудника полиции.