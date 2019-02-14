Маркос Клонизакис
Веганская или средиземноморская. Какая диета полезнее для здоровья
Елена Стяжкина
Туда нельзя мостов
Марина Лукьянова
Как сеть поглощает нас
Иван Яковина
Главная тайна режима Путина
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

В Риме четыре человека получили ножевые ранения в драке между футбольными фанатами

Сегодня, 06:59
65
Цей матеріал також доступний українською

Michele Galvani via Twitter

В драке приняли участие около 40 человек

В среду, 13 февраля, в центре итальянской столицы Риме во время столкновения болельщиков футбольных клубов Лацио и Севилья четыре человека получили ножевые ранения.

Как сообщает Il Messaggero, в драке приняли участие около 40 человек.

По данным газеты, в больницу с ножевыми ранениями были доставлены четыре человека. Двое из них оказались гражданами Испании, еще один гражданином Англии. О национальности четвертого пострадавшего не сообщается.

Издание отмечает, что один из испанцев находится в критическом состоянии.

Матч между Лацио и Севильей в рамках 1/16 Лиги Европы УЕФА пройдет на Олимпийском стадионе в Риме вечером в четверг, 14 февраля.

Теги:   Ранения Драка болельщиков Италия Рим

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Вчера, 09:38

article_img
В Евросоюзе достигли нового компромисса по Северному потоку-2
События

Вчера, 12:03

article_img
Адвокат спрогнозировала, когда завершится следствие по делу об убийстве Екатерины Гандзюк
События

Вчера, 14:11

article_img
Убийство Гандзюк: суд избирает меру пресечения Мангеру - онлайн

Выбор редакции

Геополитика

Вчера, 14:52

article_img
Миротворческая миссия и "зеленые человечки". Какие темы поднимались на Совете Безопасности ООН
Научпоп

Вчера, 12:00

article_img
Ледниковая мишень. NASA нашла второй огромный ударный кратер в Гренландии
Travel

Вчера, 16:49

article_img
Путешествие в Канди. Здесь пахнет джунглями, океаном, дешевым бензином и чаем

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться