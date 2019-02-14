В Риме четыре человека получили ножевые ранения в драке между футбольными фанатами Сегодня, 06:59 65 Цей матеріал також доступний українською Michele Galvani via Twitter В драке приняли участие около 40 человек Michele Galvani via Twitter

В среду, 13 февраля, в центре итальянской столицы Риме во время столкновения болельщиков футбольных клубов Лацио и Севилья четыре человека получили ножевые ранения.

Как сообщает Il Messaggero, в драке приняли участие около 40 человек.

По данным газеты, в больницу с ножевыми ранениями были доставлены четыре человека. Двое из них оказались гражданами Испании, еще один гражданином Англии. О национальности четвертого пострадавшего не сообщается.

Издание отмечает, что один из испанцев находится в критическом состоянии.



Матч между Лацио и Севильей в рамках 1/16 Лиги Европы УЕФА пройдет на Олимпийском стадионе в Риме вечером в четверг, 14 февраля.

