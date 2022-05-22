В Риге ударили юношу с украинским флагом, злоумышленника задержали

22 мая, 05:06
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Дело открыто по статье о хулиганстве, связанном с нанесением телесных повреждений потерпевшему (Фото:riga.lv)

Дело открыто по статье о хулиганстве, связанном с нанесением телесных повреждений потерпевшему (Фото:riga.lv)

Полиция Латвии задержала мужчину, который после акции За освобождение от советского наследия нанес телесные повреждения парню с украинским флагом. Злоумышленнику сначала удалось скрыться с места происшествия

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Об этом сообщает Delfi.

В пятницу, 20 мая, около 20:00 недалеко от места проведения митинга и концерта был зафиксирован инцидент. Водитель BMW вышел из автомобиля и нанес телесные повреждения юноше 2003 года рождения, на плечи которого был наброшен флаг Украины. Злоумышленнику удалось скрыться с места инцидента.

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В ночь на субботу сотрудники полиции вместе с сотрудниками спецназа Рижского регионального управления задержали подозреваемого.

В настоящее время мужчина 1984 года рождения находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время будет принято решение о применении меры пресечения.

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Дело открыто по статье о хулиганстве, связанном с нанесением телесных повреждений потерпевшему. За такое нарушение предусмотрено лишение свободы до 5 лет или краткосрочное лишение свободы, полицейский надзор, общественные работы или штраф.

Также в ходе расследования будут оценены усиливающие вину факторы — не связано ли преступное деяние с разжиганием национальной, этнической или социальной розни.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Рига Латвия Война России против Украины

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