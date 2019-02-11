В Риге не смогли отправить в отставку пророссийского мэра Ушакова
Пророссийский мэр Риги Нил Ушаков выстоял в инициированном
оппозицией голосовании за его отставку на внеочередном заседании Рижской думы.
Как сообщает Delfi, против отставки Ушакова
проголосовали 33 депутата Рижской думы, за – 20 депутатов.
Во время заседания депутаты оппозиции обвиняли
Ушакова в коррупции на муниципальном предприятии Rīgas Satiksme, а также в неспособности
уменьшить очереди в детские сады и эффективно содержать улицы.
Напомним, что 30 января работники Бюро по
предотвращению и борьбе с коррупцией провели
обыски в кабинете мэра Риги Нила Ушакова.
По данным СМИ, элитный дом, в котором
проживает Нил Ушаков, принадлежит гражданину Германии Йоргу Тумату, который
занимает один из ключевых постов в российской корпорации Роснефть.
Ушаков возглавляет популярную среди
русскоязычного населения Латвии партию Согласие. Его политсила получила на
парламентских выборах наибольшее количество мандатов, однако, конкуренты
Согласия создали коалицию без ее депутатов.