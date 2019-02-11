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В Риге не смогли отправить в отставку пророссийского мэра Ушакова

11 февраля, 21:01
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EPA

Нил Ушаков сохранил пост мэра столицы Латвии

Пророссийский мэр Риги Нил Ушаков выстоял в инициированном оппозицией голосовании за его отставку на внеочередном заседании Рижской думы.

Как сообщает Delfi, против отставки Ушакова проголосовали 33 депутата Рижской думы, за – 20 депутатов.

Во время заседания депутаты оппозиции обвиняли Ушакова в коррупции на муниципальном предприятии Rīgas Satiksme, а также в неспособности уменьшить очереди в детские сады и эффективно содержать улицы.

Напомним, что 30 января работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски в кабинете мэра Риги Нила Ушакова.

По данным СМИ, элитный дом, в котором проживает Нил Ушаков, принадлежит гражданину Германии Йоргу Тумату, который занимает один из ключевых постов в российской корпорации Роснефть.

Ушаков возглавляет популярную среди русскоязычного населения Латвии партию Согласие. Его политсила получила на парламентских выборах наибольшее количество мандатов, однако, конкуренты Согласия создали коалицию без ее депутатов.

Теги:   Коррупция Латвия Рига

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