В РФ при крушении частного вертолета погибли четыре человека Сегодня, 13:18 117 Цей матеріал також доступний українською Вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями (иллюстративное изображение) Photographs by Bidgee

В Улан-Удэ, российская Республика Бурятия, в результате аварии частного вертолета AgustaWestland AW119 погибли четыре человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что вертолет упал в нежилом массиве.

По словам источника издания, при падении произошло возгорание. На данный момент пожар ликвидирован.

Также сообщается, что вертолет принадлежал известному в Бурятии бизнесмену Сергею Рогову.

"Есть такая информация, да, что вертолет принадлежал бизнесмену Сергею Рогову. Он находился на борту. По остальным погибшим информация уточняется. Люди направлялись в Еравнинский район на рыбалку", – добавил источник.

В ГУ МЧС по Бурятии информацию о крушении подтвердили. Также в ведомстве добавили, что вертолет был частным.

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет потерпел крушение при заходе на посадку.

"30 декабря, осуществляя полет по маршруту Березовка (г. Улан-Удэ) – Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия), вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение", – говорится в сообщении.

Причины крушения уточняются. На месте работают следственная группа СК РФ, Бурятская транспортная прокуратура и оперативная группа ЦУКС. По факту крушения возбуждено уголовное дело.