19 сентября 2018, среда

В РФ жители Кабардино-Балкарии во время столкновений забросали силовиков камнями - видео

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Совладать с недовольными жителями у российских силовиков не получилось
Скриншот

Совладать с недовольными жителями у российских силовиков не получилось

На фоне межэтнического конфликта в селе Кенделен в Кабардино-Балкарской республике РФ, причиной которого стала попытка кабардинцев провести конное шествие по случаю 310-летия победы в Канжальской битве, которую не признают балкарцы, между местными и силовиками произошли столкновения.

Как сообщает news-r.ru, в понедельник, 17 сентября, зная о настроениях в населенном пункте, всадники решили в него не заходить. Обойдя село, они поднялись на гору Канжаль, где отпраздновали свою "победу в памятной битве".

Однако на следующий день в Кенделен прибыли жители кабардинского аула Зеюко, которые потребовали, чтобы балкарцы пропустили конное шествие, когда оно будет возвращаться.

Те, в свою очередь, считают поход на Канжаль унизительным для них, а кабардинцев обвиняют в попытке продвинуть свою "идеологию и коварные идеи".

В итоге в село прибыло большое количество силовиков, которые перекрыли дороги и попытались взять ситуацию под свой контроль.

Однако, как видно на видео очевидцев, совладать с недовольными местными им не удалось.

Несмотря на задействованную Росгвардию и угрозы применения оружия, жители вступили с ними в столкновения, забросав камнями.

Волнения в Кенделене продолжились и 19 сентября. Информации о возможных пострадавших на данное время нет.

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