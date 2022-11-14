Есть раненые среди военных: пропаганда РФ заявила об ударах по Белгородской области 14 ноября, 15:22 Как утверждается, Белгородская область подверглась минометному обстрелу (Фото:t.me/chp31)

В понедельник, 14 ноября, в российских пропагандистских ресурсах появилась информация о серии взрывов в Белгородской области.

Как утверждается, регион подверглась минометному обстрелу. Сообщается, что по его территории было выпущено якобы 40 снарядов калибра 82-мм.

По словам местного губернатора Вячеслава Гладкова, прилеты были зафиксированы в селе Козинка Грайворонского городского округа, где в результате удара «происходит горение емкости с дизельным топливом».

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В свою очередь прокремлевский Telegram-канал Mash заявил о ранении четырех российских военных.

Ответственность за обстрел российская сторона возложила на Украину.

Фото: Скриншот с t.me/breakingmash

В Генштабе ВСУ это пока никак не комментировали.

